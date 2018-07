Gezin ontsnapt nipt uit inferno HEVIGE BRAND VERWOEST HOEVE IN KAMSTRAAT MICHIEL ELINCKX

27 juli 2018

02u27 0 Bever Het gezin Mertens is woensdagnacht op het nippertje uit een inferno ontsnapt. De hevige brand vernielde hun woning in de Kamstraat volledig. Ook de brandweer kon de hoeve niet meer redden. Het gezin en hun vier honden krijgen tijdelijk onderdak in een noodwoning.

Eigenaar Patrick Mertens merkte de brand zelf op rond 23 uur woensdagavond. In geen tijd stond de hoeve in lichterlaaie. Het gezin kon zichzelf en hun vier honden op tijd in veiligheid brengen. Patrick probeerde het vuur nog zelf te blussen, maar dat bleek onbegonnen werk. Ook de brandweer kon weinig beginnen tegen het inferno. "Het vuur heeft zich abnormaal snel verspreid voor zo'n grote woning", zegt brandweerkapitein Gustaaf Cools. "Toen we aankwamen, stond het dak al volledig in lichterlaaie. Samen met de brandweerkorpsen van Tollembeek, Lennik, Soignies en Edingen probeerden we zoveel mogelijk te redden. Uiteindelijk bleef de aanpalende schuur gespaard van de vlammenzee. Al de rest is verloren gegaan."





Drie uur blussen

De brandweer ondervond tijdens het blussen ook wat hinder. De bewoners hadden op het nippertje nog een auto uit de garage kunnen halen, maar het voertuig stond op de weg, waardoor de pompiers niet door konden. "Dat is een klassiek probleem. Dikwijls gaat er kostbare tijd verloren door voertuigen die ons de weg versperren", aldus Cools. Door een aantal gasflessen in het huis ontstonden er ook kleine explosies. Pas na drie uur blussen was het vuur getemd. Er werd wel nog een hele nacht nageblust. Over de oorzaak van de brand is er nog maar weinig bekend. Een brandexpert kwam al een kijkje nemen, maar kon geen uitsluitsel geven omdat er nog te veel puin rond het huis lag.





Steunactie

Het gezin Mertens is wel hun woonst kwijt. Ze krijgen tijdelijk onderdak in de noodwoning aan het voetbalveld van Excelsior Bever. "Dit zijn menselijke drama's", zegt OCMW-voorzitter Dirk Willem (CD&V), die tijdens het blussen poolshoogte kwam nemen. De gemeente Bever zal ook een steunactie op poten zetten. Zo deed ze al een oproep via sociale media. "Wij zijn op zoek naar een andere huurwoning met drie slaapkamers en de mogelijkheid om de honden er onder te brengen", klonk de oproep. Wie kan helpen, mag contact opnemen met het OCMW. Wie financieel wil bijdragen, kan een bedrag storten op het rekeningnummer





BE11 0910 2162 3248. Zodra het gezin een nieuwe woonst ter beschikking heeft, volgt er een nieuwe oproep om kleding, meubilair en ander huishoudelijk materiaal in te zamelen.