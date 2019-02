Geuens: "Uitstel eedaflegging onze schuld? Larie en apekool” Michiel Elinckx

06 februari 2019

20u51 0 Bever Rudi Geuens (Open voor de Mens) denkt dat er andere redenen meespelen voor het uitstel van de eedaflegging van Dirk Willem. Volgens het oppositielid heeft zijn klacht, samen met Yvo Reygaerts, niets te maken met het uitstel.

Rudi Geuens en Yvo Reygaerts stapten in november naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Het duo vermoedde dat de stembusslag niet reglementair verliep. Op 8 januari verwierp de raad de klacht van Geuens en Reygaerts. Ze hadden daarna 8 dagen om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Dat deden ze niet, waardoor de weg naar de eedaflegging open lag.

Andere elementen

Maar die eedaflegging laat op zich wachten. Toekomstig burgemeester Dirk Willem zegt dat de documenten verstuurd zijn en hij momenteel wacht op een reactie van de provinciegouverneur. Geuens denkt dat er andere zaken meespelen. “Onze klacht heeft niets meer te maken met dit uitstel”, aldus Geuens. “De klacht tegen de verkiezingsuitslag in Gooik werd op dezelfde dag behandeld. Burgemeester Michel Doomst mocht op 18 januari de eed al afleggen. Dat men laat uitschijnen dat er pas een voordrachtsakte werd ingediend na de installatievergadering, lijkt me ook larie en apekool. Het kan niet anders dat er andere elementen tegen een aanstelling spelen. Het is niet correct om ons te schuld te blijven geven van het uitstel.”