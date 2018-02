Gemeente heeft oplossing klaar voor waterellende Poreelbeek 12 februari 2018

02u34 0 Bever Het gemeentebestuur van Bever wil samen met de provincie Vlaams-Brabant de Poreelbeek in een open bedding rond het veld van Excelsior Bever leiden. Daarmee moet de waterproblematiek eindelijk opgelost geraken.

De Poreelbeek zorgde in het verleden voor heel wat ellende. In juni 2016 stonden delen van de wijken Poreel, Eeckhout en Plaats onder water. "De situatie in 2016 was buitengewoon", zegt burgemeester Luc Deneyer (CD&V). "Konden we daar iets aan doen? Waarschijnlijk niet. Toch willen we er onze conclusies uit trekken. We hebben een analyse gemaakt van de wateroverlast en gezocht naar de oorzaken. De Poreelbeek, die ondergronds van Kerckhove naar Plasbeek loopt, is een van de grote 'boosdoeners'. Intussen zijn de oevers van de beek versterkt, maar we willen verder gaan."





Open bedding

De gemeente wil de beek in een open bedding rond het voetbalveld leiden. De Poreelbeek zal zo uitmonden in Ter Plasbeek. Door die open bedding is de kans op overstromingen kleiner. "De watercapaciteit wordt zo vergroot", aldus Deneyer. "De beek komt rond het voetbalveld. Op twee plaatsen - langs de lichtpylonen - komen overwelvingen. De gemeente gaat voor dit project in zee met de provincie Vlaams-Brabant, die het grootste stuk financiert. Wij zullen wel delen van de omliggende weilanden moeten overkopen. Het dossier is zo goed als rond." De provincie moet wel nog zijn definitieve goedkeuring geven. De werken staan nog voor dit jaar gepland.





