Fototentoonstelling van Defotoclub 18 augustus 2018

02u49 0

De leden van Defotoclub uit Bever nodigen iedereen uit op hun fototentoonstelling in de gemeentelijke basisschool Ak'cent in het centrum van de gemeente. Om de twee jaar organiseren de leden van deze fotoclub een fototentoonstelling. "Wij hebben opnieuw onze mooiste foto's laten vergroten en hopen dat het publiek ook dit jaar van de partij is om een kijkje te komen nemen. Ongeveer een tiental leden stellen samen een zeventigtal foto's voor in de gemeenteschool Ak'cent", vertelde Marie-Jeanne Deschuyteneer. De tentoonstelling loopt tijdens de dorpsfeesten in Bever op zaterdag 18 augustus van 14 tot 19 uur en op zondag 19 augustus van 13 tot 18 uur. U komt er gratis in en men kan er ook iets komen drinken. (MCT)