Dorpsfeesten stellen programma voor 17 augustus 2018

Van vrijdag 17 augustus tot en met zondag 19 augustus vinden de jaarlijkse Dorpsfeesten van Bever plaats.





Vrijdag wordt de aftrap gegeven door Chiro Bever met een schuimparty. Zaterdag is er het Beverse wielercriterium, georganiseerd door wielerclub Bidon. Na de wielerwedstrijd is er een eetfestijn met mosselen en barbecue. Coverband DUK en een spetterende fuif sluiten de dag af. De laatste dag wordt sportief op gang getrapt met een mountainbiketocht. Tijdens de namiddag zijn er verschillende optredens, onder meer van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving en Just2Dance. Op het gemeentelijke petanqueplein is er eveneens een rommelmarkt. Het hele weekend is er doorlopend een fototentoonstelling van Defotoclub. (MEN)