Dirk Willem gaat voor de sjerp 19 mei 2018

De partij 'Thuis in Bever-Chez nous à Biévène' schuift Dirk Willem naar voor als lijsttrekker. Hij treedt zo in de voetsporen van afscheidnemend burgemeester Luc Deneyer en ambieert natuurlijk ook de sjerp.

Dirk Willem is al sinds 2000 politiek actief. In de huidige legislatuur is hij schepen in de ploeg van burgemeester Deneyer. Maar omdat die laatste zijn afscheid aangekondigd heeft, neemt Willem de rol van kopman over. "Het worden alleszins boeiende verkiezingen", zegt Willem. "We komen op onder een nieuwe naam. Onze partij blijft natuurlijk verbonden met CD&V, maar met onze tweetalige naam willen we iedereen in Bever aanspreken. Ik ben ervan overtuigd dat het gezond boerenverstand in onze gemeente het beste is. Bever is een speciale gemeente, en de uitdagingen voor de komende jaren zijn niet min."





De partij pakt meteen ook uit met heel wat nieuwe namen op de lijst. Enkel Patrick Capiau en Kristof Cattie zijn gekende kandidaten. "We willen een nieuwe generatie klaarstomen zodat we de fakkel op termijn kunnen doorgeven", klinkt het nog. (MEN)