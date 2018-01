Defotoclub dankt restaurant 't Platteland 26 januari 2018

De Beverse vrienden van 'Defotoclub' gingen een stukje eten in café/restaurant 't Plattenland om zo de eigenaar te bedanken voor het gratis ter beschikking stellen van een vergaderzaal. Deze fotoclub met mensen uit Bever, Galmaarden, Herne en andere Pajotse gemeenten heeft sinds enkele jaren haar vaste stek in 't Plattenland in Bever. "Wij mogen van 't Platteland gratis een vergaderzaal gebruiken voor onze maandelijkse bijeenkomsten. Omdat we zo dus geen huur moeten betalen, wilden we iets terugdoen voor hen en dus hebben wij deze maand geen receptie georganiseerd, maar zijn we een stukje komen eten om Brigitte te bedanken", aldus erevoorzitter Omer Frisch. Door ziekte waren enkele leden niet aanwezig, maar de aanwezigen maakten er een hele leuke avond man.





(MCT)