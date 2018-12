CD&V-schepenen komen verkleed als maffiabazen naar gemeenteraad Michiel Elinckx

05 december 2018

11u25 4 Bever CD&V-Schepenen Dirk Willem en Christian Krikilion en toekomstig burgemeester Kristof Cattie kwamen dinsdagavond verkleed als maffiabazen naar de gemeenteraad. Met de ludieke actie wilde het trio antwoorden op de beschuldigingen van oppositiefractie Open voor de Mens.

De politieke crisis in Bever lijkt even van de baan, maar is nog niet vergeten. Tijdens de voorbije gemeenteraad kwamen de CD&V-raadsleden verkleed als maffiabazen in de gemeenteraadszaal aan. Oppositiefractie Open voor de Mens noemde Bever - naar aanleiding van de bedreigingen aan het adres van Patrick Capiau - een maffiadorp. Die woorden vielen in het verkeerde keelgat van de CD&V-leden, die in maatpak en met zonnebril de raadzaal binnenkwamen. OVDM-raadslid Werner Godfroid kon niet lachen met de stunt. “Dit getuigt van een grote arrogantie”, vond Godfroid. “De CD&V-raadsleden lachen met de vele bezorgde inwoners van Bever. Dit kan gewoon niet.” Toekomstig burgemeester Dirk Willem repliceerde meteen. “De afgelopen weken zijn er zware woorden gevallen via verschillende persberichten”, aldus Willem. “OVDM durfde het niet in ons gezicht te zeggen, dus deden ze het maar achter de rug. Er is een vuil spelletje gespeeld.”

Oproep tot kalmte

Burgemeester Luc Deneyer (CD&V), die zijn laatste gemeenteraad deed als burgervader, suste de gemoederen en deed een oproep tot kalmte. “Dit is niet wat ik had voorgesteld van het einde van mijn mandaat. Ik hoop dat de rust snel weerkeert en er in de toekomst op een andere manier gecommuniceerd wordt. De laatste weken werd er vaak op de man gespeeld. Waarom op zo’n manier aanvallen? Dat is niet mijn stijl, en zal het nooit worden.”