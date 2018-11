Capiau verlaat politiek na bedreigingen Michiel Elinckx

23 november 2018

23u15 0 Bever Patrick Capiau stopt met politiek na zware bedreigingen aan zijn adres. Capiau besliste afgelopen week om de CD&V-lijst ‘Thuis in Bever-Chez Nous à Biévène’ te verlaten en als onafhankelijke te zetelen. Burgemeester Luc Deneyer (CD&V) brengt begrip op voor de beslissing.

Capiau verliet afgelopen week de lokale CD&V-afdeling van Bever na strubbelingen rond de verkiezingsperiode. Capiau was het onder meer niet eens voor zijn plaats op de verkiezingslijst en de verdeling van de schepenen. Hij zou voortaan als onafhankelijke zetelen. Door die beslissing verloor CD&V zijn absolute meerderheid, en kon het bestuur van toekomstig burgemeester Dirk Willem (CD&V) niet van start gaan.

Maar Capiau zet nu toch een stap terug. Aan de basis van zijn beslissing lagen enkele bedreigingen aan zijn adres. “Burgemeester Luc Deneyer heeft me zopas verteld dat er in Bever allerlei dreigementen aan mijn adres worden geuit”, aldus Capiau. “Van het in brand steken van mijn huis tot vernielingen aan mijn auto. Mensen uitten zelfs fysieke bedreigingen aan het adres van mezelf, mijn gezin en mijn moeder. Ook op sociale media was naar verluidt reeds forse taal aan mijn adres te lezen. Enkele dagen geleden werd er enkele keren aangebeld aan mijn huis zonder dat er iemand te zien was. Ik vermoed dat dit alles opgezet is door ‘Thuis in Bever’. Voor mij is het echter genoeg geweest. Ik wil geen risico’s lopen en stop met politiek.” Capiau zal zijn plaats afstaan en langs de zijlijn toekijken. Toch belooft hij nog meer uitleg te geven in de toekomst. Daarbij zal hij zijn keuze om ‘Thuis in Bever’ te verlaten verder toelichten. “Een ding is zeker: dit zal ongetwijfeld sporen nalaten”, aldus Capiau.

Staat van dienst

In het CD&V-kamp brengen ze begrip op voor de keuze van Capiau. “We kunnen zijn beslissing hieromtrent alleen maar appreciëren”, zegt burgemeester Deneyer. “We brengen zeker begrip op voor de onzekere periode die hij heeft doorgemaakt, evenals de andere verkozen kandidaten van onze lijst. Ook was vanuit de bevolking een signaal gegeven dat zij niet hadden gekozen voor een mogelijke onbestuurbaarheid van onze gemeente.” Ondanks alles wil Deneyer Capiau bedanken voor zijn jarenlange dienst bij de partij. “Patrick was als partijsecretaris de drijvende kracht bij de organisatie van alle belangrijke partijactiviteiten: het eetfestijn, het seniorenfeest en de goedgezinde quiz. Bij de realisatie van het verkiezingsdrukwerk speelde hij een belangrijke rol. Dit willen wij niet vergeten.”

Capiau wordt opgevolgd door Françoise Herman in de gemeenteraad. De beslissing van Capiau zorgt ook voor wat meer zekerheid. ‘Thuis in Bever’ behoudt zijn absolute meerderheid in de gemeenteraad, waardoor Dirk Willem zorgeloos zijn eerste ambtstermijn als burgemeester kan aanvatten. Na drie jaar wordt hij opgevolgd door Kristof Cattie.