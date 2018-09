Buur blokkeert bouw feestzaal VERGUNNING GESCHORST WERKEN LIGGEN STIL TOT EIND DEZE MAAND MICHIEL ELINCKX

07 september 2018

02u34 0 Bever Komt de bouw van de nieuwe polyvalente zaal alsnog in gevaar? Een buurtbewoner tekent beroep aan tegen de komst van de nieuwe zaal. Een tekort aan parkeerplaatsen en mogelijke geluidsoverlast zou aan de basis liggen van het beroep. De bouw ligt al zeker tot eind september stil.

Deze onverwachte vertraging komt erg ongelegen voor het gemeentebestuur. Aan het dossier van de nieuwe feestzaal wordt al meer dan vijf jaar gesleuteld. Het college ging eerst in zee met intercommunale Haviland, maar burgemeester Luc Deneyer (CD&V) verbrak in 2017 de samenwerking wegens een te hoog prijskaartje. De gemeente nam het dossier uiteindelijk zelf in beheer. De tijdelijke feestzaal Ter Wijsbeek, dat langs Akrenbos lag, werd volledig ontmanteld. De feestzaal zou midden augustus weer heropgebouwd worden aan de terreinen van Excelsior Bever. De totale kost van het project wordt geschat op 500.000 euro.





Geschorst

Er leek eindelijk licht te komen aan het einde van de tunnel, maar dat is buiten een buurtbewoner gerekend. "Iemand heeft beroep aangetekend bij de provincie", weet burgemeester Deneyer. "Onze vergunning is voorlopig geschorst, tot er een uitspraak is gebeurd. Iedereen heeft natuurlijk het recht om te protesteren. Op 11 september is een eerste zitting, daarna volgt de uitspraak. Tot en met eind september kan er dus niet gebouwd worden. De geluidsmuur, die het lawaai moet tegenhouden, staat er inmiddels al en de andere materialen liggen klaar."





Te weinig parkeerplaats

Volgens Deneyer is de buurtbewoner niet akkoord met twee punten: de parkeercapaciteit en de mogelijke geluidsoverlast. "We installeerden die geluidsmuur al om overlast te beperken", zegt Deneyer. "Het is spijtig dat er nu protest komt, want de gemeente heeft genoeg inspraakmomenten georganiseerd. De feestzaal moest in het centrum komen en er zijn genoeg parkeerplaatsen rond de zaal. We moeten afwachten wat de provincie beslist, maar ik denk niet dat het dossier op de lange baan geschoven zal worden."





Oppositiefractie Open voor de Mens is kritisch. Zij zijn niet tegen de bouw van de feestzaal, maar hekelen de aanpak van het college. "Die geluidsmuur moet inderdaad het geluid opvangen", zegt raadslid Henk Verhofstadt. "Maar we betwijfelen of dat voldoende zal zijn. Het geluid van de gebruikers zal over de geluidsmuur gaan. We hebben eerder een studie aangevraagd om de zaak te onderzoeken, maar dat is niet gebeurd. Dat is natuurlijk een spijtig zaak. Open voor de Mens heeft altijd inspraak gevraagd in het dossier, maar ook dat viel in dovemansoren. Misschien had het gemeentebestuur daar eerder over moeten nadenken."