Burgerplatform Respect strijdt tegen komst windturbines in naburige Silly: “We voelen ons zwaar bedot” Michiel Elinckx

01 maart 2019

18u40 0 Bever Inwoners van Bever en Sint-Pieters-Kapelle hebben een nieuw comité opgericht: Burgerplatform Respect. Buurtbewoners willen met het platform strijden tegen de komst van vier windturbines in Silly. De windmolens komen op Waals grondgebied, maar vooral Vlaanderen zal de negatieve gevolgen dragen.

Eoly, een groene dochteronderneming van Colruyt, maakte afgelopen woensdag zijn plannen bekend voor de bouw van vier windmolens op de grens tussen Silly, Bever en Sint-Pieters-Kapelle. De windturbines moeten langs de E429 geplaatst worden. Officieel staan de windmolens op Waals grondgebied, maar zullen ook voor last zorgen in Bever en Sint-Pieters-Kapelle. “Wij zijn niet tegen windmolens”, zegt Sandra Verweij, mede-initiatiefneemster van het burgerplatform. “Maar de locatie is gewoon totaal ongepast. Straten die binnen een straal van 1.500 meter liggen, kunnen hinder ondervinden van slagschaduw. In Bever vallen 6 straten binnen die perimeter, voor Sint-Pieters-Kapelle zijn dat 6 straten. Sommige woningen, waaronder die van mezelf, liggen slechts op 400 meter van een turbine. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de windturbinelawaai voor gezondheidsproblemen kan zorgen.”

Geen inspraak

Verweij is ook niet te spreken over de communicatie van Eoly. Pas enkele weken geleden kreeg ze te horen dat er een infovergadering was in Silly. “Een verre kennis uit Silly stuurde me een berichtje”, zegt Verweij. “Als niemand ons op de hoogte had gebracht, wisten we niet eens van een infovergadering. Tijdens het overleg gaf Eoly ook bitter weinig uitleg over de projectplannen. Als ze iets toonden over de locatie van de windturbines, gingen ze meteen verder naar een ander onderwerp. We mochten precies niet weten waar en wanneer de windmolens komen. Het lijkt alsof ze alles willen regelen zonder onze inspraak. Bever heeft een hechte gemeenschap, alle mensen voelen zich zwaar bedot door Eoly. “

Oproep naar hogere overheden

Het is niet de eerste keer dat buurtbewoners in opstand komen tegen de komst van windturbines. In 2017 diende Eoly al een bouwaanvraag in voor drie windturbines op de Heyselvlakte in Herne. Buurtbewoners protesteerden massaal tegen de mogelijke komst van de turbines. Ze kregen onder meer steun van de gemeente Edingen. Uiteindelijk schrapte Eoly de plannen. “Deze keer ligt de situatie iets anders”, zegt Verweij. “De windturbines bevinden zich op Waals grondgebied, waardoor wij uitgesloten worden. Ook zal de gemeente Silly per jaar 72.000 euro verdienen aan de turbines. Wij hebben het gevoel dat ze niet tégen die windmolens zijn. Enkel de mensen uit Bever en Sint-Pieters-Kapelle zullen de lasten ondervinden. Daarom doen we een oproep aan onze gemeentebesturen, de provincie en het Vlaams gewest: steun en help ons in deze strijd. We hebben veertien dagen tijd om een aanvraag in te dienen voor een impactstudie. Hopelijk dienen zoveel mogelijk mensen die studie in, zodat we sterk staan tegenover Eoly.”

Steun van Bever

Het burgerplatform kan alleszins rekenen op de steun van het Beverse gemeentebestuur. “Wij staan pal achter het comité”, zegt burgemeester Dirk Willem (Thuis in Bever). “Het kan niet zijn dat er windmolens komen op slechts 400 meter van bepaalde huizen. Wat we kunnen doen? Bezwaren indienen als de vergunning aangevraagd wordt. Het gemeentebestuur zal er alles aan doen om die mensen te helpen.” Kris Poelaert, burgemeester van Herne, zit morgen samen met enkele leden van het burgerplatform. Samen met hen zal hij het dossier bekijken. “Daarna kunnen we zien of er mogelijk acties ondernomen worden”, reageert Poelaert kort. Bij Eoly was er niemand bereikbaar voor commentaar.