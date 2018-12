Bouw nieuwe gemeentelijke feestzaal loopt opnieuw vertraging op Buurtbewoner vraagt vernietiging van bouwvergunning aan Michiel Elinckx

28 december 2018

16u13 0 Bever De bouw van de nieuwe polyvalente feestzaal wordt wéér uitgesteld. Een buurtbewoner tekent beroep aan tegen de bouwvergunning. Vooral de parkeerplaatsen en fietsenstallingen vormen een twistpunt.

Het is de tweede maal dat de bouw van de polyvalente zaal tot stilstand komt. In september tekende een buurtbewoner protest aan tegen de komst van de nieuwe zaal. Daarvoor werd er maar liefst 5 jaar gesleuteld aan het ontwerp. Vorig jaar verbrak het gemeentebestuur de samenwerking met Haviland, zodat het prijskaartje verlaagd werd naar 500.000 euro. Sindsdien namen de gemeentediensten het heft zelf in handen. Maar de dreigende overlast is een doorn in het oog van de buurtbewoners. Eerst waren er klachten over geluidshinder, maar daar moet een geluidsmuur een stokje voor steken. Toch blijkt dat niet genoeg: een buurtbewoner tekent voor een tweede maal beroep aan tegen de bouwvergunning.

Vertraging

Hoelang de werken zullen stil liggen, is niet geweten. “Maar dit is een ferme streep door onze rekening”, zegt schepen Dirk Willem (CD&V). “Toen de klacht bij de gemeente binnenkwam, hebben we het dossier meteen naar onze advocaat gestuurd. Normaal gingen de werken deze maand van start, maar die lopen zeker vertraging op. Hoelang? Minstens twee tot drie weken. Langer is ook mogelijk. September 2019 was onze vooropgestelde streefdatum, maar dat gaan we dus niet halen. Wie weet kunnen de verenigingen pas in 2020 naar de feestzaal verhuizen.”

De verenigingen verplaatsten het voorbije jaar hun activiteiten naar het naburige Bassilly. Daar zullen ze quasi het volledig jaar 2019 moeten vertoeven. “Een domper voor die mensen”, aldus Willem. “Zij halen geld uit eetfestijnen en andere activiteiten. En waar doe je zoiets het best? In uw eigen gemeente. Zij zijn het grote slachtoffer van deze situatie.”

Onvoldoende parkeerplaatsen?

De buurtbewoner klaagt vooral het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen aan voor de polyvalente zaal. Hij vreest voor heel wat hinder als de nieuwe zaal er komt. “Onzin”, zegt Willem. “We hebben twee infovergaderingen gehouden. Iedere buurtbewoner heeft zijn zegje mogen doen. We hielden met iedereen rekening. Daarom plaatsten we een geluidsmuur, zodat de overlast voor de buurtbewoners beperkt wordt tot het minimum. En dan vindt iemand het toch nog nodig om de plannen te dwarsbomen. Er zijn genoeg parkeerplaatsen voorzien. Daarnaast zijn er fietsenstallingen aan het gemeentehuis. Wat is dan het probleem?” Willem haalt ook snoeihard uit naar de betreffende buurtbewoner. Hij vindt dat de man te ver gaat in zijn strijd. “Als je tegen niets kan, waarom kom je dan in een centrum van de gemeente wonen”, vraagt Willem zich af. “Als je niet wilt horen, moet je op de dertigste verdieping van een appartement gaan wonen. Dan heb je geen buren meer. Maar dit zijn gewoon pesterijen. Het is ongelooflijk dat een persoon een groot project van de gemeente Bever zomaar kan stilleggen.”