Bénou (11) zamelt 2.000 euro voor Rode Neuzen Dag in Michiel Elinckx

16 december 2018

11u39 0 Bever De 11-jarige Bénou heeft een geldsom van 2.000 euro verzameld voor Rode Neuzen Dag. Ze kreeg afgelopen weekend nog een cheque van 250 euro van de politieke partij ‘Thuis in Bever’.

Bénou besloot begin oktober om een inzamelactie te houden voor Rode Neuzen Dag. Het 11-jarig meisje verkocht deur aan deur zakjes snoep. “Dat ging allemaal heel vlot”, vertelt mama Mariska. “Tijdens de verkiezingen stonden we aan de stembureaus. Toen vlogen de dozen de deur uit. Bénou voelt zich verbonden met de actie. Zij wilde daarom zeker iets doen voor het goede doel.” In totaal werden 300 zakjes snoep verkocht. Partij ‘Thuis in Bever’ deed daar, met de opbrengst van hun jaarlijkse quiz, nog een geldsom van 250 euro bovenop. Hierdoor eindigt de actie met 2.000 euro voor Rode Neuzen Dag.