B&B Rosario voelt zich in de steek gelaten en blijft op ramkoers met gemeente na nieuwe vandalenstreken, maar in buurt klinkt ander verhaal: “Het zijn zíj die op een eiland leven en niks verdragen” Tom Vierendeels

26 maart 2019

18u30 3 Bever De uitbaters van B&B Rosario zijn deze week opnieuw het slachtoffer geworden van vandalisme. Eerder werd er al ingebroken en brand gesticht, terwijl nu de vier banden van hun wagen werden platgestoken. Ze voelen zich in de steek gelaten door het gemeentebestuur, maar burgemeester Dirk Willem zegt dat zij zelf als enige slachtoffer de sleutel in handen hebben.

S., de uitbaatster van de B&B in het voormalige klooster in de Poreel, stelde maandagmiddag vast dat de vier banden van haar voertuig waren platgestoken op de parking aan de kerk. In januari werd er nog ingebroken bij de B&B en brand gesticht, een brand die gelukkig snel werd opgemerkt door de eigenaars toen ze toevallig net op tijd thuiskwamen. Eerder werden nog al banden platgestoken en werden ze het slachtoffer van andere vandalenstreken op en rond hun domein. “Wie het op ons gemunt heeft? Daar gaan we ons niet over uitlaten in de krant. Verder willen we niet reageren”, klonk het kort aan de deur. Eerder lieten ze in deze krant wel al verstaan dat Bever al lange tijd met een probleem van vandalisme kampt. “Het gemeentebestuur weet ervan, maar daar blijft het bij”, klonk het. “Het lijkt alsof alles hier toegelaten is.”

Overleg met gemeente en politie

Desondanks nemen gemeentebestuur en de politie de situatie wel ernstig. “Wat er is gebeurd bij die mensen kan inderdaad niet. Vijf omwonenden werden vorige week maandag ontvangen door het schepencollege, de voormalige burgemeester, de korpschef en een commissaris”, zegt burgemeester Dirk Willem. “Er kwam uiteindelijk niet veel uit de bus, en al zeker geen oplossing voor het vandalisme. Het zijn wel enkel de uitbaters die slachtoffer zijn. Het enige wat ze hoeven te doen is hun informatie met de politie delen zodat de dader gevat kan worden. We kunnen enkel preventief aanraden om hun wagens op hun eigen domein te parkeren en camerabewaking te voorzien. Van een algemeen probleem is er zeker en vast geen sprake.”

Dat Rosario een slechte verstandhouding heeft met het gemeentebestuur zou volgens een goede bron voornamelijk komen door gemiste financiële tegemoetkomingen “Ze hebben er onder meer geen vrede mee dat de gemeente geen wegwijzers wilde bekostigen”, klinkt het. Drie jaar geleden kondigden ze een concert in hun kapel nog aan “met medewerking van de gemeente Silly en met tegenwerking van de gemeente Bever”.

Geen algemeen onveiligheidsgevoel

“Niemand anders hier heeft last van vandalisme en het is hier enorm veilig”, valt bij verschillende inwoners te horen. “Inbraken zijn er amper en je kan ‘s nachts veilig over straat lopen. Onze kleine gemeente zo afschilderen is dus voor niks nodig. Het zijn zij die op hun eiland leven en met ons geen contact willen sinds ze hier twintig jaar geleden zijn komen wonen. Als er iets te doen is in de parochiezaal bellen ze telkens de politie omdat er te veel lawaai is of voor foutparkeerders. Onlangs belden ze nog de politie voor iemand die in zijn tuin naar de koers aan het luisteren was via de radio. Een onveiligheidsgevoel heeft niemand hier.”

