"Hij blééf vechten. Tot op het eind" KOSTER GASTON DELBAER (85) VERLIEST JARENLANGE STRIJD TEGEN KANKER MICHIEL ELINCKX

06 juli 2018

02u35 0 Bever Gaston Delbaer is woensdag op 85-jarige leeftijd overleden na een jarenlange strijd tegen kanker. Delbaer was 60 jaar de koster van de

Beverse parochie. Hij zat daarnaast in tal van verenigingen, zoals de Makrallen en de Gezinsbond.





Delbaer is een icoon binnen het verenigingsleven van Bever. Op 15 februari 1956 begon hij als koster in de Sint-Martinusparochie. In minder dan twee weken tijd leerde hij orgel spelen. Naast de rol van koster was Delbaer ook gemeentearbeider en chauffeur van de schoolbus.





Vorig jaar werd Delbaer nog in de bloemetjes gezet door de kerkgemeenschap. Onder meer burgemeester Luc Deneyer stak de loftrompet op voor zijn geëngageerde medeburger. Pastoor Andy Penne werkte, voor zijn verhuis naar Holsbeek, jarenlang samen met Delbaer. "Hij was een man met een diep geloof en een ongelooflijke wilskracht", weet Penne. "Hij streed jarenlang tegen die slepende ziekte. Maar toch behield hij zijn trots. Hij had vertrouwen dat de hemel hem kracht ging geven om die strijd aan te gaan. Ik bracht de laatste weken regelmatig een bezoekje aan Gaston. De dokters zeiden dat ze hem moesten opereren. Anders was er geen kans meer op overleven. Ondanks zijn leeftijd onderging hij toch die ingreep. Hij wilde verderleven. Gaston heeft iedere kans gegrepen om zich te verweren tegen zijn ziekte. Helaas moeten we nu afscheid van hem nemen."





Noodlot

Twaalf jaar geleden sloeg het noodlot al toe bij Delbaer. Tijdens een zegening van vereniging De Makrallen kreeg hij een hersentrombose. Daardoor werd hij deels verlamd. De dokters vreesden dat hij nooit meer op een orgel kon spelen. Toch revalideerde Delbaer en kroop hij terug achter het orgel. "Dat typeert Gaston helemaal", aldus pastoor Penne. "De laatste jaren was hij niet goed te been. Soms moesten we hem op het orgel dragen. Maar toch bleef hij, als gelovige mens, telkens naar de kerk komen. Hij bleef de koster van de parochie tot op het bittere eind. Dat was gewoon zijn leven. Je mag ook niet vergeten dat hij iedere dag in de kerk te vinden was. Tijdens de jaren '70 en '80 waren er soms drie missen per dag. Hij morde niet en bleef trouw op zijn orgel spelen. Op het einde deed hij het met een hand, maar ook toen speelde hij feilloos."





Om Delbaere te bedanken, reikte het Vaticaan een eremedaille uit voor zijn jarenlange werk. "Hij heeft alle kerkelijke onderscheidingen gekregen. Dat is niet meer dan terecht. Ik kan het werk van Gaston niet genoeg benadrukken. Hij heeft voor de parochie van Bever bergen werk verzet. Zo'n mensen maken ze gewoon niet meer. Ik zal hem ontzettend missen", besluit pastoor Penne.





De begrafenisplechtigheid van Gaston Delbaer vindt plaats op 11 juli in 'zijn' Sint-Martinuskerk om 10 uur.