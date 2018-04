"Het wordt zwaar om 24/24 klaar te staan" BURGEMEESTER LUC DENEYER KOMT NIET MEER OP IN OKTOBER MICHIEL ELINCKX

10 april 2018

02u27 1 Bever Luc Deneyer (CD&V) is aan zijn laatste maanden als burgemeester bezig. Een visuele beperking maakt het steeds moeilijker om de sjerp te torsen, en dus zal hij in oktober niet meer opkomen.

Deneyer is al sinds 2000 burgemeester van Bever. Zes jaar geleden wist hij zijn mandaat nog eens te verlengen met onder meer 423 voorkeurstemmen. Voor hij de sjerp mocht omgorden, was hij ook al schepen van Openbare Werken, Milieu en Landbouw. "Ik zit intussen al meer dan dertig jaar in de lokale politiek", aldus Deneyer. "Op mijn leeftijd (64 jaar, red.) kan ik terugblikken en zeggen dat het genoeg geweest is. Door mijn visuele beperking is het erg moeilijk om elke week, 24 uur op 24, klaar te staan voor de mensen. De hedendaagse samenleving verwacht ook steeds meer van een burgemeester. Ik moet me soms zelfs bezighouden met pakweg burenruzies. Dat vreet tijd en energie. Daarom is het nu een goed moment om een punt te zetten achter mijn politieke loopbaan."





En dat punt komt er quasi meteen. Deneyer zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer op de lijst staan. Al blijft hij wel lid van CD&V. Hij zal een begeleidende rol op zich nemen voor de jongeren binnen de partij. "Zij moeten de fakkel overnemen. We weten intussen al wie onze lijst zal trekken in oktober, maar we willen die naam pas binnenkort bekendmaken, samen met de rest van de lijst."





Dankbaar

Deneyer wil in de komende maanden nog het beste van zichzelf geven en daarna met een goed gevoel aan zijn politiek pensioen beginnen. Hij kijkt alvast tevreden terug op de voorbije dertig jaar. "In zo'n periode kan je natuurlijk heel wat verwezenlijken", klinkt het. "Denk maar aan de bouw van basisschool Ak'Cent, of de renovatie van het gemeentehuis. Ik heb me met verschillende thema's beziggehouden, van milieu tot toerisme. Ik ben dankbaar dat ik burgemeester mocht zijn van een prachtige gemeente als Bever."





Deneyer heeft alvast enkele tips voor zijn opvolger. Zo moeten de taalfaciliteiten voor hem behouden blijven. "N-VA heeft enkele maanden geleden geprobeerd om in Bever een taalproblematiek aan te kaarten. Maar dat is nergens voor nodig, want alles verloopt hier goed. Hier heb je geen problemen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Daarnaast moet Bever zelfstandig blijven - geen fusie, dus. Meer samenwerking met de ons omringende gemeenten is nodig, maar een fusie is niet het antwoord."





Maar wat dan eens de sjerp aan de haak hangt? "Ik wil meer voor mezelf gaan zorgen. Door het burgemeesterschap heb ik mijn gezondheid verwaarloosd. Het is tijd om meer bij familie en vrienden te zijn. Ik ben 64 jaar. Ik wil rustig op adem komen en genieten van het leven."