"Faciliteiten afschaffen? Onbespreekbaar!" N-VA-VOORSTEL KRIJGT STEVIGE TEGENWIND WIM DE SMET

20 februari 2018

02u30 0 Bever N-VA wil de faciliteiten in Bever afschaffen, en zal nog deze week een wetsvoorstel neerleggen in de Kamer. Maar in de kleine gemeente, die niet meteen bekendstaat voor communautaire problemen, lijkt niemand daar echt op te wachten. "Wat goed is, hoef je niet te veranderen", zegt burgemeester Luc Deneyer (CD&V).

Het wetsvoorstel wordt neergelegd door parlementsleden Kristien Van Vaerenbergh en Peter De Roover. Zij willen de taalfaciliteiten in Bever - de kleinste faciliteitengemeente van het Pajottenland - zo snel mogelijk afgeschaft zien. "Maar dit is geen communautair getint voorstel", zegt Van Vaerenbergh. "Het is ons vooral om de economische leefbaarheid van deze gemeente te doen. Bever telt 2.200 inwoners, en het wordt net voor kleine gemeenten belangrijk om mee in een fusie te kunnen stappen. Maar zolang Bever taalfaciliteiten heeft, kan er niet gefuseerd worden met grotere gemeenten uit onze regio. Anders zou je plots pakweg het vredegerecht of de politie tweetalig moeten maken."





Gedwongen fusies

En nog volgens Van Vaerenbergh wordt die fusie van gemeenten een noodzakelijk gegeven. "Er zijn al enkele vrijwillige fusies in Vlaanderen, maar mogelijk worden kleinere gemeenten daar in de toekomst toe verplicht", klinkt het. "De bevolking heeft er alle baat bij dat gemeenten zo efficiënt mogelijk bestuurd worden. Inwoners zijn misschien gekant tegen een fusie, maar als ze zien dat bijvoorbeeld de gemeentebelastingen dan verlaagd kunnen worden, dan zal er snel anders geredeneerd worden. Ook in Bever zal dat niet anders zijn."





Toch beseft Van Vaerenbergh dat haar wetsvoorstel weinig kans maakt. Om de faciliteiten in Bever af te schaffen, is een bijzondere meerderheid nodig. "Dat betekent dat we twee derde van de stemmen moeten halen, met daarbovenop nog eens een meerderheid in elke taalgroep", vervolgt Van Vaerenbergh. "Onhaalbaar is het niet, moeilijk wel. Ons voorstel moet nu in overweging genomen worden door de Kamer. Binnen een tweetal weken kan het op de agenda komen. En ook al haalt het voorstel het niet, dan nog is het belangrijk om deze problematiek nog eens op de agenda te plaatsen. De faciliteiten werden tenslotte in 1963 ingevoerd als tijdelijke maatregel."





Geen Franstalige partijen

Maar Luc Deneyer (CD&V), burgemeester van Bever, is niet te spreken over de plannen van N-VA. Hij trekt zelf op 14 oktober met een tweetalige lijst naar de kiezer. "Niet onlogisch, want de helft van onze inwoners is Franstalig", zegt hij. "Wij willen absoluut geen verandering. Hier spelen geen communautaire problemen. En we hebben ook geen aparte Franstalige partijen die opkomen. De afschaffing van de faciliteiten is voor mij onbespreekbaar."





Deneyer beseft wel dat zijn gemeente in dat geval geen fusie kan aangaan met de buren. "Maar we kunnen ook gewoon goed samenwerken met andere gemeenten", werpt hij op. "Zo'n intergemeentelijke samenwerking: dat is de richting die we moeten kiezen. Ik bekleed al 42 jaar lang een mandaat in Bever, dus ik ken het publieke leven hier toch een beetje. Ik weet hoe belangrijk het is om niet aan de faciliteiten te raken. Iets wat goed is, moet je niet veranderen."