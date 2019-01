Bestuurder valt in slaap: twee auto’s en gevel geraakt Jelle Houwen

06 januari 2019

17u03 8 Bij een verkeersongeval op de Woumenweg in Woumen nabij Diksmuide raakten zondagmiddag drie wagens en de gevel van een woning zwaar beschadigd.

Hoe het ongeval precies gebeurde is nog niet helemaal duidelijk. Wellicht viel de bestuurder van een Peugeot die uit de richting van Ieper kwam rond 16 uur in slaap achter het stuur. De Peugeot week van de rijbaan af en knalde tegen twee geparkeerde wagens aan de overkant van de weg, in de rijrichting van Ieper. Een Range Rover Discovery Sport en een Ford Fiesta werden door de klap enkele meters verder gekatapulteerd. Beide wagens liepen zware schade op. De Range Rover verloor links achteraan een wiel en de Ford is zwaar beschadigd op de neus. De Peugeot tot slot tolde nog even in het rond en boorde zich tegen de gevel van een huis tussen de twee geparkeerde wagens in. Verschillende brokstukken uit de gevel kwamen los, de voordeur werd geraakt en ook een distributiekastje buiten sneuvelde. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte voelde zich nadien onwel en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en ook de brandweer werd opgeroepen. Zij moesten vooral gelekte vloeistoffen en brokstukken opruimen. Ook de gevel rond de voordeur moest gestut worden.