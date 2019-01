Bestuurder (45) in levensgevaar na ongeval op Wuustwezelsesteenweg Toon Verheijen

02 januari 2019

09u58 0

Een 45-jarige man uit Essen is woensdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Wuustwezelsesteenweg. DE man reed met zijn wagen richting Wuustwezel en week plots van zijn rijbaan af waardoor hij frontaal tegen een boom belandde. De bestuurder zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn voertuig. De man is met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het UZA in Edegem. De precieze omstandigheden van het ongeval moeten nog onderzocht worden.