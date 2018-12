Beste blond bier van Europa komt uit dorp Frank Van den Broucke Christophe Maertens

14 december 2018

Het beste blonde bier van Europa 2018 is net over de grens met Henegouwen te vinden: de Queue de Charrue Blond. Dat gerstenat is een product van bierbedrijf Vanuxeem in Ploegsteert. Ook ander varianten van de Queue de Charrue vielen de afgelopen jaren in de prijzen.

In Ploegsteert, het dorp vooral gekend van wielerlegende Frank Van den Broucke, bevindt zich het bierbedrijf Vanuxeem. Die brouwerij behaalde de laatste jaren mooie prijzen binnen met zijn bier Queue de Charrue, de letterlijke Franse vertaling van ‘Ploegsteert’. Zo werd de Queue de Charrue Blond dit jaar uitgeroepen tot Beste blond bier van Europa. “De European Beer Star is een van de belangrijkste wedstrijden in de brouwerijwereld”, zegt Alexandre Mahieu, die samen met zijn broer Arnaud aan het hoofd staat van het bierbedrijf. “De European Beer Star Awards worden uitgereikt aan hoogwaardige, authentieke en karaktervolle bieren uit Europa. Alle brouwerijen ter wereld die hun bieren op traditionele, Europese manier brouwen kunnen deelnemen.” Het blonde bier uit Ploegsteert werd in 2017 al bekroond met de titel Beste Blond van België op de World Beer Awards. “De World Beer Awards zijn prijzen die sinds 2007 jaarlijks door een Britse jury worden uitgereikt. Zij belonen de beste bieren over de hele wereld in alle stijlen voor hun smaak, maar ook voor hun ontwerp. Meer dan 2.300 bieren uit meer dan 50 landen namen dit jaar deel aan de prijzen en onderscheidingen.” Op die wedstrijd behaalde dit jaar de Queue de Charrue Oud Bruin de titel van Beste Oud Bruin van België. Datzelfde bruin bier werd ook bekroond als Beste Oud Bruin op de International Beer Challenge (IBC). “Die wedstrijd beloont de beste bieren in meer dan 72 categorieën. De IBC wordt jaarlijks gehouden met 30 deelnemende landen. Het geeft de winnende bieren internationale erkenning.” De oude bruine kreeg tevens een gouden plak op de Brussels Beer Challenge. Die internationale bierwedstrijd vond voor het eerst plaats in 2012 in de Beurschouwburg van Brussel en groeide inmiddels uit tot een van de belangrijkste ter wereld. Ook de trippel, de rode en de amber variant van de Queue de Charrue behaalden de laatste jaren mooie plaatsen op internationale bierwedstrijden.

De brouwerij Vanuxeem bevindt zich in de Armentieresstraat in Ploegsteert, net op de grens met Heuvelland. Het bedrijf werd in 1906 opgericht en maakt toen zelf pils, bock, oud bruin en stout. In 1987 namen Arnaud en Alexandre Mahieu, de kleinzonen van de stichter, de firma over. De brouwerij focust momenteel op twee zaken: drankdistributie en eigen bier. Vanuxeem is dan ook de grootste verdeler en exporteur van Belgische bieren. Het bedrijf levert Belgische bier aan horecazaken in vooral West-Vlaanderen, maar ook aan handelaars in de rest van het land. Daarnaast wordt er een heel gamma aan bier geëxporteerd naar 53 landen wereldwijd. “We leveren bier naar bijvoorbeeld Vietnam en ook China zit momenteel in de lift. Daarnaast zijn Frankrijk en Zwitserland sterke afnemers. We hebben 1.300 Belgische bieren in ons gamma. Het voordeel is dat klanten gemengde paletten kunnen bestellen”, zegt commercieel afgevaardigde Kristof Saesen

Het bierbedrijf heeft geen eigen brouwerij, maar geeft het brouwen van hun gerstenat uit aan externe brouwerijen. Zo wordt de oud bruin geproduceerd bij brouwerij Verhaeghe in Vichte. De blonde, rode en amber worden vervaardigd bij brouwerij Du Bocq in Purnode. Brouwerij Van Steenberge in Ertvelde levert de tripel. “Het is niet uitgesloten dat we in de toekomst de bieren in Ploegsteert gaan brouwen, maar momenteel is dat niet aan de orde”, aldus nog Alexandre. Vanuxeem draaide in 2017 een omzet van 92 miljoen euro.