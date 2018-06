Zinkgat sluit oprit huis Coigesteenweg af 13 juni 2018

Opmerkelijk zicht in de Coigesteenweg in Leefdaal gisterochtend. Een politiepatrouille ontdekte daar omstreeks 5 uur een heus zinkgat vlak voor de oprit van een huis. De oorzaak: een groot ondergronds waterlek. Omdat ook de riolering werd aangetast, zal de Coigesteenweg wellicht tot het einde van de werkweek gesloten blijven. Het zinkgat zorgde er ook voor dat een twintigtal mensen in de straat zonder water zat. Die problemen waren tegen de late namiddag van de baan. De bewoners van de woning slaagden er als bij wonder nog in om hun auto's in veiligheid te brengen. (ADPW)