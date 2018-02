Workshop Simplify Life 02 februari 2018

02u43 0 Bertem Op donderdag 1 maart kan iedereen tijdens de workshop 'Simplify Life' leren hoe zijn leven te vereenvoudigen. Leven met minder eigen spullen, maar minstens evenveel comfort én extra sociaal contact is immers mogelijk. Tijdens deze workshop komt u te weten hoe dit kan.

"Zin om je leven te vereenvoudigen? Tijdens deze workshop leert u hoe u dat doet. Leven met minder eigen spullen, maar minstens evenveel comfort én extra sociaal contact is mogelijk! Al gehoord van autodelen, voedselteams, samentuinen, geef- of boekenruilkasten, LETSgroepen, Repair Cafés of fietskeukens? Benieuwd naar de initiatieven in uw buurt of hoe u ze zelf opstart? U komt het allemaal te weten op donderdag 1 maart van 19.30 tot 21.30 uur in LDC De Blankaart. Deelname is gratis, maar schrijf u wel in via de website van Vormingplus", klinkt het bij de organisatie. De workhop gaat door in het lokaal dienstencentrum De Blankaart, Egenhovenstraat 24 in Bertem, van 19.30 tot 21.30 uur. (ADPW)