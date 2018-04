Workshop 'microscopie voor iedereen' 25 april 2018

In de bibliotheek van Leefdaal vindt op 26 april de workshop 'microscopie voor iedereen' plaats. "Hier leert u een microscoop correct te gebruiken en komt u te weten wat u allemaal kan bekijken onder een microscoop (dieren, stenen, planten, veren, schimmels...). Na een korte historische uitleg komt ook fotograferen via de microscoop aan bod. De nadruk ligt in deze workshops op het zelf doen: u leert hoe u een eenvoudige microscoop kunt bedienen. Microscopen zijn aanwezig", klinkt het bij de organisatie. De workshop vindt plaats op 26 april van 20 tot 22 uur. Inkom is gratis, maar schrijf u wel op voorhand in via www.bertem.be/bibliotheek. De workhop gebeurt in samenwerking met het Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie. (ADPW)