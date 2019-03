Workshop Marokkaanse theeceremonie ADPW

14 maart 2019

12u24 0

Op maandag 25 maart vertelt Akkaacha Benazzouz alles over de theeceremonie, de traditie en het ontstaan van de bekende Marokkaanse muntthee. Want thee zetten is meer dan alleen heet water over een handje muntblaadjes.

“Thee zetten maakt deel uit van de Marokkaanse cultuur. Er zijn tal van variaties mogelijk en er hoort een heel ritueel bij. Het gaat om de combinatie van de juiste hoeveelheden en bepaalde technieken die de thee zijn heerlijke smaak geven”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.

De workshop vindt op maandag 25 maart plaats in LDC De Blankaart in Bertem, en dit van 14 tot 16.30 uur. Het kost 12 euro. Ingrediënten voor de thee, gebak en koekjes zijn inbegrepen. Inschrijven kan via www.bertem.be/altijdgeslaagd_zuid-dijleland