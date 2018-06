Workshop gezonde smoothies maken 05 juni 2018

Zuid-Dijleland organiseert op 26 juni van 19.30 tot 21.30 uur een workshop 'Gezonde smoothies maken' in het LDC De Blankaart. "We gaan aan de slag met al het heerlijks dat de zomer te bieden heeft: verse bessen, fruit en groenten. We bespreken de gezonde eigenschappen van de ingrediënten en brouwen samen sapjes tegen kwaaltjes. We proeven een achttal van die smoothies en babbelen gezellig na", klinkt het bij de organisatie. Geïnteresseerden brengen best een mesje, een snijplank en zo mogelijk ook een blender mee. Deelname kost 13 euro.





Inschrijven kan via www.vormingplusob.be. Daar zijn ook nog andere workshops en lezingen te vinden.





