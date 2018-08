Werken De Watergroep vandaag van start 20 augustus 2018

02u31 0 Bertem Nog tot met vrijdag 31 augustus zijn er werken voor het vernieuwen van de drinkwaterleiding in Korbeek-Dijle. Dit gebeurt in verschillende fases en zal tijdelijk grote verkeershinder met zich meebrengen.

In fase 1, die vandaag start en loopt tot 23 augustus, zal de Stationsstraat worden aangepakt. In fase 2 en 3, van 23 tot 28 augustus, is de Korbeekse Kerkstraat van aan het kruispunt Hollestraat - Nijvelsebaan tot het kruispunt met de Stationsstraat aan de beurt. In fase 4, van 28 tot en met 31 augustus, wordt de Korbeekse Kerkstraat van aan het kruispunt Schoolberg - Nijvelsebaan tot het kruispunt met de Stationsstraat aangepakt. Voor fase 1 zal de Stationsstraat volledig worden afgesloten wegens de beperkte breedte van de rijbaan en is hier enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Een omleiding is voorzien via Huldenberg en Oud-Heverlee. Tijdens deze fase is het mogelijk om wagens te parkeren in heel de Korbeekse Kerkstraat. In fase 2, 3 en 4 is het verkeer door de Stationsstraat terug mogelijk en is het verkeer in de Korbeekse Kerkstraat enkel toegelaten in 1 richting. Een omleiding is voorzien via de Nijvelsebaan. Tijdens deze fases geldt een volledig parkeerverbod in het stuk van de Korbeekse Kerkstraat waar op dat moment gewerkt wordt. Na deze werken zal De Watergroep twee weken lang tests uitvoeren op de nieuw geplaatste leiding. Na deze testen gaat De Watergroep over tot het overkoppelen van alle huisaansluitingen op de nieuwe drinkwaterleiding. Dit zal van start gaan in de tweede helft van september. (ADPW)