Werken aan Het Bies lopen vertraging op 25 mei 2018

Bertem De werken aan Het Bies zijn goed gevorderd, maar de volledige afwerking loopt jammer genoeg vertraging op. De reden hiervoor is een vrij belangrijke herstelling van de bestaande koker naast de straat waarin de Vloetgracht loopt.

"Vooral het gedeelte tussen de Elzenstraat en de Voer is op enkele plaatsen volledig ingeklapt en moet grondig worden hersteld. In het bijzonder aan de terreinen van De Watergroep naast de Voer waar drinkwater wordt gewonnen, is een stevige constructie nodig. Na technisch nazicht bleek de beste en meest duurzame oplossing om prefab betonnen U-elementen te bestellen ter vervanging van de huidige in snelbouwsteen gemetste koker. Nadeel is dat de fabricatie en levering van deze elementen een lange tijd in beslag neemt", klinkt het bij de gemeente.





De levering bleek pas mogelijk rond half juni. De bewoners van de huizen tussen Elzenstraat en de Voer langs de kant van de koker waren na toelichting bereid om een werkzone toe te staan op hun percelen om deze koker te kunnen plaatsen.





Aannemer BESIX wil er alles aan doen om de werf volledig af te werken voor het bouwverlof. Ondertussen worden de voetpaden verder afgewerkt.





