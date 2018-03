Wegenwerken in Dorpstraat 09 maart 2018

03u06 0 Bertem De technische dienst zal vanaf maandag 12 maart tot en met woensdag 14 maart de in de rijweg ingebouwde regenwatergoot ter hoogte van Dorpstraat 179 herstellen.

Hiervoor zal er een parkeerverbod worden ingesteld gedurende de hele periode van de werken aan residentie Corbie, zijnde van Dorpstraat 177 tot en met Dorpstraat 179.





Voor deze werken wordt het éénrichtingsverkeer in de Kerkstraat tijdelijk opgeheven en omgevormd tot een doodlopende straat. Het zal dus niet mogelijk zijn om vanuit de Kerkstraat de Dorpstraat op te rijden. Verkeershinder is mogelijk omdat het verkeer beurtelings over een rijstrook zal moeten. Dit zal worden gesignaliseerd met driekleurige verkeerslichten. (ADPW)