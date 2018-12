Waterlek in Dorpstraat ADPW

31 december 2018

12u18 0

Bij werkzaamheden ter hoogte van de Dorpstraat 502 in Leefdaal is de waterleiding geraakt en lek geslagen. Daarom heeft watermaatschappij De Watergroep het water moeten afsluiten tussen Boskee en Neerijsesteenweg. Er wordt gewerkt om het lek zo snel mogelijk te dichten. De bedoeling is om het lek te herstellen en de put voorlopig op te vullen, zodat het verkeer terug door kan. De asfaltering zal later volgen. Het verkeer naar Neerijse en bakkerij Michotte zijn te bereiken via de Mezenstraat