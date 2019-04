Wandelaar steelt hond ‘Witteke’ uit dierenasiel De Zorghoeve ADPW

04 april 2019

09u42 0 Bertem Opmerkelijke diefstal uit de dierenasiel De Zorghoeve in Leefdaal: daar ging een dame er gisteren met een hond vandoor. “Op dat moment waren er vier 17-jarige meisjes aan het wandelen met de kleine honden op de speelweide. Zij zijn op ‘bezinning’, een soort van vrijwilligerswerk. Toen zei een mevrouw dat ze ‘Witteke’ kwam halen voor een wandeling. Normaal gezien vragen wij altijd een identiteitskaart, maar onze stagiairs dachten dat deze vrouw bij De Zorghoeve hoorde omdat ze zo overtuigend klonk. Maar zij heeft Witteke gewoon meegenomen naar huis”, zeggen Iris Cornelis en Marc Dekeyser, eigenaars van De Zorghoeve.

Zij vragen iedereen om uit te kijken naar Witteke. “Wij zijn bang omdat wij niet weten waar hij terecht zal komen. Als die persoon geen geld heeft om een hondje te kopen, zal die wellicht ook niet voor het dier kunnen zorgen. Onze dieren verdienen een betere behandeling”, aldus de Iris en Marc.

Witteke is een witte jack russel, een gechipte reu van 2 à 3 jaar oud en zowat 30 centimeter. Het is een enthousiast en speels dier. “Een aangenaam, blij en actief hondje dat niet angstig is en naar iedereen toe gaat. Hij is volledig wit, maar heeft enkele bruine stipjes op zijn oor”, zo klinkt het.

Op het domein van De Zorghoeve staan camerabeelden. “Wij hebben een goede beschrijving van de verdachte. De politie is ermee bezig, maar zij zouden al redelijk ver staan in hun onderzoek. Het gaat om een dame die al eerder bij ons geweest is. Zij was eerst naar de grote honden komen kijken, nadien naar de kleine. Toen liet ze een oogje vallen op Witteke. Vanaf zaterdag zou Witteke ter adoptie gekomen zijn, en wellicht kon zij dat niet verkroppen. Ze heeft geduldig het moment afgewacht waarop ze de stagiairs kon misleiden. Daarop heeft ze hem meegenomen en is ze wellicht in de wagen ingestapt die beneden aan het wachten was”, vertellen Iris en Marc. Zij hebben er goede hoop op dat Witteke snel terug bij hun zal staan, maar veroordelen het gedrag van de dame. “Zoiets doe je toch niet? Ik hoop dat zij een gepaste straf krijgt en dat Witteke snel terug in ons midden is”, klinkt het nog.

Iedereen die een idee heeft waar Witteke zich zou kunnen bevinden, mag contact opnemen met De Zorghoeve VZW via Facebook en met de lokale politie van politiezone Voer en Dijle.