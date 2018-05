Vrouw zwaargewond na aanrijding 04 mei 2018

Op de Meerbeeksesteenweg in Bertem is woensdagvoormiddag een 47-jarige vrouw aangereden door een vrachtwagen. De vrouw zou met haar fiets de rotonde aan de steenweg opgereden zijn, maar in de foutieve richting. Daarop werd ze aangereden door een vrachtwagen. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De lokale politiezone onderzoekt de exacte feiten.





(ADPW)