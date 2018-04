Volledig schepencollege geeft bloed 11 april 2018

Het volledige schepencollege van de gemeente Bertem heeft maandagavond bloed gegeven. Dat deden ze in gemeenschapscentrum de Vlieg-In in Leefdaal. "Tijdens de brevetuitreiking van het Rode Kruis van vorig jaar heb ik beloofd dat ik mijn collega's van het college zou overtuigen om mee bloed te komen geven", vertelt burgemeester Joël Vander Elst (Open Vld). Dat gebeurde dan ook maandag. "Ik wil daarmee een voorbeeld stellen aan de bevolking van mijn gemeente. Het is een kleine moeite en er kunnen veel mensen mee geholpen worden. Ik doe dus een oproep naar de Bertemse bevolking om te doen zoals wij nu gedaan hebben en regelmatig bloed te gaan geven", klinkt het nog bij Vander Elst. (ADPW)