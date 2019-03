Voerrock gaat voor urban line-up ADPW

08 maart 2019

Het gezellige Voerrock Festival, dat op 3 en 4 mei doorgaat langs de rivier De Voer in Bertem heeft zijn volledige line-up bekendgemaakt. De organisatie kiest voor een mix van ‘urban’ genres als hiphop, reggae, funk en elektronische muziek die jong en oud aan het dansen moet krijgen. Op vrijdag 3 mei wordt dit jaar voor het eerst een gratis afterwork party aan het festival toegevoegd, op zaterdag 4 mei staat een betalende festivaldag op het programma.

Op de affiche van het festival dat dit jaar voor de vierde keer doorgaat herkennen ingewijden in de Belgische hiphopscene zeker enkele namen. Zo stond Le 77 vorig jaar onder andere op Dour festival en de Brusselse Jay MNG schopte het tot finalist in De Nieuwe Lichting 2018. Het Nederlandse De Likt klinkt misschien minder bekend in de oren; logisch want Voerrock kon de futuristische funk band uit Rotterdam strikken voor hun allereerste optreden op Belgische bodem. In Nederland speelden ze de voorbije jaren alle grote podia plat.

Naast enkele grotere namen trekt Voerrock duidelijk ook de kaart van opkomend en lokaal talent. Zo staan ook de leuvense bands Sunny After Moon, Licht Mentaal en Soundrascalz op de affiche. Om die combinatie van lokaal en bovenlokaal uit te werken kan Voerrock Festival rekenen op een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid die ze in het najaar binnenhaalden.

De organisatie is ambitieus en wil groeien. Initiatiefnemer Klaas Conings: “De komende jaren willen we blijven investeren in een line-up die jong talent combineert met gevestigde waarden in de scene. Daarbij blijft het belangrijk om onze bezoekers in een gezellige setting nieuwe muziek te laten ontdekken”, zegt initiatiefnemer Klaas Conings. Vorig jaar trok Voerrock op één dag meer dan 600 betalende bezoekers. Volgend jaar hoopt de organisatie de kaap van 1.000 bezoekers te overschrijden en eventueel uit te wijken naar een groter festivalterrein. Het festival gaat door op vrijdag 3 en zaterdag 4 mei op het terrein achter de chirolokalen in Bertem. Tickets en info vind je op www.voerrock.be