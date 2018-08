Vierde editie eetfestijn belofterenner 29 augustus 2018

De vierde editie van de eetdag belofterenner Jens Vanderheyden uit Bertem vindt komend weekend plaats.





Op zaterdag 1 september is iedereen welkom tussen 16.30 en 21 uur. Daags nadien is de keuken geopend tussen 11.30 en 15 uur. Hongerigen en fans kunnen er dan terecht voor Mosselen "Goudmerk", huisbereid stoofvlees, koude schotel, curryworst, een drankje en een toffe babbel. Iedereen is er van harte welkom. (SVDL)