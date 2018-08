Verloren spullen wachten op eigenaar 04 augustus 2018

De gemeente Bertem heeft nog heel wat verloren spullen liggen. "Zo nu en dan vinden wij in de bibliotheek, een sportzaal of het gemeentehuis verloren of vergeten spulletjes. Heeft u, uw zoon of dochter een paraplu, horloge, ring... verloren? Kijk eens tussen de verloren voorwerpen in de bib of bij de dienst vrije tijd en communicatie in het gemeentehuis. Herkent u op de foto's iets dat van u is, kom het dan ophalen in de bibliotheek of in het gemeentehuis. We vinden ook regelmatig foto's terug. Als u dus regelmatig een foto als bladlezer gebruikt, kijk dan zeker eens in het mandje met de verloren voorwerpen. Wie weet, vindt u wel een foto van u terug", luidt het bij de gemeente Bertem. De zaken die u ooit vergeten bent in een sportzaal of in het gemeentehuis kan u ophalen bij de dienst vrije tijd en communicatie. (ADPW)