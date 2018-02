Verkeershinder Tervuursesteenweg 27 februari 2018

De bushalte Leefdaal Oud Station richting Tervuren wordt sinds donderdag vernieuwd. Het verkeer moet beurtelings over 1 rijstrook. De Mezenstraat en Kruisstraat worden voor alle verkeer afgesloten. Er wordt een wegomlegging voorzien. Donderdag startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanpassing van de bushalte "Bertem Oud Station" op de Tervuursesteenweg (N3) in Bertem. De haltehaven die nu te hoge boordstenen heeft, wordt afgebroken en heraangelegd volgens de nieuwe normen. De aanpassingen zullen volgens de huidige planning afgerond zijn op 9 maart.Tijdens de werken zal het verkeer alternerend verlopen. De rijstrook richting Tervuren wordt ingenomen en het verkeer zal beurtelings met verkeerslichten over het rijvak richting Leuven geleid worden. Na de werken blijft de haltehaven nog een week afgesloten voor de bussen. De bussen dienen dan tijdelijk op de rijbaan te stoppen wat hinder met zich meebrengt. Om de veiligheid van iedere weggebruiker te verzekeren, inclusief fietsers en voetgangers is het noodzakelijk om de werkzone ter hoogte van het kruispunt Mezenstraat en Kruisstraat tussen 8 uur en 18 uur volledig af te sluiten en een wegomlegging te voorzien. (ADPW)