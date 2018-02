Verkeershinder op Tervuurse-steenweg 16 februari 2018

De bushalte Leefdaal Oud Station op de Tervuursesteenweg richting Tervuren wordt vanaf 19 februari vernieuwd. Het verkeer moet twee weken lang beurtelings over een rijstrook. De Kruisstraat en de Mezenstraat zijn alleen toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Er is een omleiding via de Boskee en de Stationsstraat (Vossem).





De firma Soga nv zal in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer de bushalte 'Leefdaal Oud Station' in de rijrichting van Tervuren volledig vernieuwen. Tijdens de werken moet het verkeer op de N3 beurtelings over 1 rijstrook. Dit zal gebeuren aan de hand van driekleurige verkeerslichten. Ook zullen de invalswegen Kruisstraat en Mezenstraat enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer om de verkeershinder tot een minimum te beperken. De omleidingen zullen ingericht worden via de Boskee en de Stationsstraat in Vossem.





