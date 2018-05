Vergeten maaisel zet E40 blank DRIE RIJSTROKEN RICHTING BRUSSEL URENLANG DICHT ANDREAS DE PRYCKER

24 mei 2018

02u41 0 Bertem Het verkeer op en rond de E40 in Bertem is gisteren volledig in de soep gelopen omdat er drie rijstroken moesten afgezet worden na de zware regenval van de nacht voordien. Een onoplettende aannemer had na zijn werk het maaisel aan de kant laten liggen. Dat kwam uiteindelijk in de afvoer terecht, die verstopt raakte.

De weergoden hadden het aangekondigd: in de nacht van dinsdag op woensdag zou het gaan regenen. Niemand had echter voorzien dat daardoor ook de hele ochtendspits in de war zou geraken. 's Ochtends waren er drie rijstroken versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadde dan ook aan om alternatieve wegen op te zoeken. "Op de piek van de ochtendspits hadden we 240 kilometer file op de Vlaams snelwegen. Dat is veel, normaal zitten we op een werkdag op 160 kilometer", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.





"Door het overtollige water waren op de E40 ter hoogte van Bertem in de richting van Brussel drie rijstroken afgesloten. Er lag een plas van 200 meter lang en bedekte daar drie rijstroken", vertelt Bruyninckx nog.





Dit was te vermijden

Pendelaars die uit Limburg kwamen via de E313 konden erg moeilijk invoegen op de E40 en stonden daar ook al een uur aan te schuiven. Er werd hen aangeraden om om te rijden via Antwerpen. De boosdoener van dit alles was een onoplettende aannemer. "Die heeft de afgelopen dagen maaiwerken uitgevoerd langs de E40. Hij heeft echter niet al het maaisel opgeruimd. Het regenwater heeft dat groen meegevoerd naar de zogeheten 'slikkers', oftewel waterkolken. Die konden dat water op den duur niet meer slikken, waardoor al gauw de waterafvoer verstopt geraakte", vertelt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Hij is niet opgezet met de feiten. "Dit had gemakkelijk vermeden kunnen worden. Het is de taak van de aannemer om alles op een ordelijke manier op te ruimen. In de herfst of in de winter kunnen bladeren al eens in de afvoer terechtkomen, maar dit kan natuurlijk niet. De aannemer zal hierop worden aangesproken, aangezien hij nalatig is geweest. We zullen geen klacht indienen, maar we zullen er wel voor zorgen dat dit niet meer gebeurt", geeft De Coster nog mee. Door de verkeerschaos bleken ook andere toegangswegen moeilijker berijdbaar te zijn. Zo stond de Tiensesteenweg op bepaalde plaatsen ook volledig dicht. Ook op de E314 in de richting van Leuven was het chaos troef. Rond de middag waren de problemen van de baan.