Vanaf 11 maart zijn er extra ritten op buslijn 395 ADPW

28 februari 2019

Vanaf maandag 11 maart voorziet vervoersmaatschappij De Lijn bijkomende ritten op lijn 395. “Op weekdagen zijn er vanaf dan drie extra ritten: één ’s ochtends van Groenendaal naar Leuven en twee ‘s avonds, in elke richting één. Op woensdag komen daar nog eens twee ritten bij, in elke richting één”, zo klinkt het in een boodschap van De Lijn. De extra bussen rijden om 7.11 uur van Groenendaal naar Leuven, om 16 uur van Leuven naar Groenendaal, om 17.15 uur van Groenendaal naar Leuven, op woensdag om 10.41 uur van Groenendaal naar Leuven en op woensdag om 12.19 uur van Leuven naar Groenendaal. De dienstverlening is te raadplegen op www.delijn.be.