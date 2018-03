Valentina (4) krijgt gratis behandeling MEISJE MET ZELDZAME ZIEKTE KRIJGT HULP VAN FARMABEDRIJF ROBBY DIERICKX

31 maart 2018

02u58 0 Bertem De ouders van Valentina Grimaldi (4) uit Leefdaal dreigden ons land te verlaten indien de behandeling van hun dochter, die aan een zeldzame ziekte lijdt, niet snel goedgekeurd zou worden. Op die goedkeuring is het nog wachten, maar een farmabedrijf is met een gratis behandeling gestart.

In ons land lijden slechts tien mensen - waaronder twee kinderen - aan het syndroom van Morquio. Eén van die kindjes is de 4-jarige Valentina Grimaldi uit Leefdaal. Het meisje dat school loopt in de Vrije Basisschool van Sterrebeek, ontbreekt het enzym dat de suiker in het bloed moet afbreken. Daardoor zetten de suikers zich op alle organen en botten, behalve de hersenen. Gevolg: afwijkingen van het skelet, waardoor patiënten een kleine lichaamslengte behouden en de wervelkolom kan verkrommen.





De kans op long- en hartproblemen is daardoor groter. Een behandeling - het toedienen van het ontbrekende enzym - is in ons land nog niet goedgekeurd. Daardoor kost de behandeling al snel tussen de 300.000 en 500.000 euro.





Omdat de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) anderhalf jaar geleden een negatief advies gaf, mag de behandeling hier niet opgestart worden.





Vimizim

In september vroegen Alfredo Grimaldi en Debbie Tegenbos, de ouders van Valentina, de federale regering nogmaals om hulp. "Komt er geen akkoord, dan verhuizen we binnen zes maanden naar het buitenland", klonk het toen.





Op een akkoord is het een half jaar later nog steeds wachten, maar afgelopen woensdag kreeg het 4-jarig meisje wel voor het eerst een medicijn toegediend. "Dat hebben we allemaal te danken aan het farmabedrijf BioMarin", zegt mama Debbie Tegenbos. "Dat bedrijf dient het product Vimizim tijdelijk gratis toe aan de twee kinderen in ons land die aan het syndroom van Morquio lijden. Voortaan zal Valentina voor die behandeling wekelijks in het ziekenhuis opgenomen worden. Uiteraard is dit voor ons een enorme doorbraak. Valentina zal er niet door genezen, maar de progressie van de ziekte zal wel afgeremd worden."





Behandeling blijft niet gratis

Van een verhuis naar het buitenland is daardoor momenteel geen sprake meer, al blijft het wel nog steeds in het achterhoofd van Alfredo Grimaldi en Debbie Tegenbos zitten.





"We beseffen dat het farmabedrijf die gratis behandeling niet zal blijven geven", aldus de mama van Valentina. "Daarom hopen we dat de politiek alsnog akkoord gaat met de goedkeuring van de behandeling. We zullen dan ook druk blijven zetten.





De strijd is zeker nog niet gestreden, maar we zijn ervan overtuigd dat dit positief zal aflopen. Als uiteindelijk toch zou blijken dat er geen groen licht komt, zijn we genoodzaakt om alsnog te verhuizen."