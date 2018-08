Vacature poetshulp aan huis 23 augustus 2018

Het sociaal huis Bertem zoekt voor spoedige indiensttreding: 1 halftijds contractueel poetshulp aan huis (m/v), met aanleg van een wervingsreserve geldig voor 1 jaar. "U verricht poetswerk aan huis bij cliënten die dit tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. U voldoet aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden. Er zijn geen diplomavereisten", klinkt het.





Het gaat om een halftijds contract van onbepaalde duur, weddeschaal D1-D3 (bruto maandwedde: min. 927,34 euro - max. 1443,31 euro). Interesse? Dien uw kandidatuur in uiterlijk op 6 september 2018 door uw cv te bezorgen of met het standaard sollicitatieformulier dat u op de website www.bertem.be/sollicitatieformulier vindt.





U kan dit sollicitatieformulier elektronisch invullen: www.bertem.be/sollicitatieformulier of het per e-mail, per post of persoonlijk bezorgen aan: Personeelsdienst OCMW Bertem, Tervuursesteenweg 182, 3060 Bertem, personeel@sociaalhuisbertem.be.





De selectieproeven voor deze vacature zullen plaatsvinden op vrijdag 14 september 2018. (ADPW)