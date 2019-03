Uw boodschappen gratis aan huis geleverd? Het kan nu ook in Bertem, Kortenberg en Huldenberg ADPW

25 maart 2019

17u31 0 Bertem Het zijn fenomenen van de laatste jaren: boodschappen online bestellen en afhalen in de winkel, of een abonnement nemen op de levering van volledige maaltijdpakketten. Handelaars van Kortenberg, Huldenberg en Bertem gaan echter nog een stap verder. Dankzij de samenwerking met Beedrop.be slagen zij erin zelfs supermarktketens te overtreffen in hun online dienstenaanbod: ze bieden thuislevering helemaal gratis aan.

Vanaf vandaag kunnen alle inwoners van Kortenberg, Huldenberg en Bertem dan ook via Beedrop.be terecht bij ‘t Hoeveke, Maal-Tijd, Flanders Spirits, Bakkerij Kempeneers, Bakkerij Guns, De Zoete Zonde, ‘t Hoogveld, Hoeve Rostella, De Andere Tuin, The Drinks, Algemene voeding Schoonaerde, Slagerij en traiteur Benoit & Veerle, De Appelfabriek, Nieuwe Serre en nICE! voor hun boodschappen die gratis aan huis geleverd worden.

“De klant bestelt 24/7 op de pc, tablet of smartphone. Met enkele clicks kiest hij of zij uit een zeer uitgebreide keuze van verse producten. De geplaatste bestellingen worden thuis geleverd en temperatuurgevoelige producten worden gekoeld geleverd. Voor de inwoners betekent dit dus het einde van uren boodschappen doen, verkeersdrukte in het centrum, rondrijden en aanschuiven met de wagen, parkeerproblemen, wachtrijen aan de kassa, gesleur met bakken drank, enzovoort”, zegt Wender Decré, Market Builder bij Beedrop.

Elke woensdag wordt geleverd

Het principe is eenvoudig: de klant betaalt online via Beedrop.be of aan de koerier. “De prijzen zijn gegarandeerd dezelfde als in de winkel en de levering is dus gratis voor de klant. Ook als de klant niet thuis is op moment van leveren, is een oplossing voorzien, zegt Decré.

De leveringen gebeuren elke woensdag. De koeriers van Beerdrop nemen ook het leeggoed desgewenst terug mee bij de klant en leveren die terug bij de handelaar, waardoor handelaars heel vlot met duurzame ecologische verpakkingen kunnen werken.

Ruim de helft minder uitstoot

Het volledig geautomatiseerde systeem maakt het mogelijk om de vele pakketten gecombineerd bij de aanbieders op te halen, en optimaal af te leveren bij de klant. Hierdoor worden afstanden die moeten worden afgelegd tot een minimum beperkt, waardoor ook het milieu een graantje meepikt: uit onderzoek blijkt dat deze vorm van collectief boodschappen doen ruim 50% minder CO2 uitstoot dan wanneer iedereen apart zijn of haar boodschappen gaat doen.

“Beedrop maakt het voor zowel grotere als kleinere speciaalzaken, landbouwers, telers en producenten mogelijk om hun producten online te verkopen. Als we kijken naar de heel snelle evolutie in de sector, is het duidelijk: de toekomst is online, dus we zijn blij dat we op termijn het verschil kunnen maken voor vele gepassioneerde aanbieders”, zegt Stefan Van Overbeke, zaakvoerder van Beedrop.