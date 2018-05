Trektocht naar Viroinvallei 18 mei 2018

De gemeente Bertem heeft een infoavond gehouden voor een kleine trektocht die er deze zomer zit aan te komen. "Van 25 tot 29 augustus trekken we met jongeren van 12 tot en met 15 jaar naar de Fagne-Famenne, namelijk naar de Viroinvallei. Kom u vrijdag ook informeren in het gemeentehuis", meldt de gemeente Bertem. De kleine trektocht voor de jongeren van 12, 13, 14 en 15 jaar in augustus vindt meestal plaats in de Ardennen of Eiffel. Jongeren maken kennis met het avontuurlijk rondstappen met tent en rugzak. Dit jaar trekken we naar de Fagne-Famenne, namelijk naar de Viroinvallei. Een ongerept stukje natuur dat alles biedt voor een geslaagde trektocht. Inschrijven gebeurt via de vrijetijdswinkel: www.bertem.be/vrijetijdswinkel. Meer info: www.bertem.be/trektochten. (ADPW)