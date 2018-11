Trajectcontrole E40 tussen Sterrebeek en Bertem nog niet operationeel KAR

11 november 2018

13u24 0 Bertem De trajectcontrole op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem is nog altijd niet operationeel.

Normaal werd de trajectcontrole in juni geactiveerd, maar door een interne discussie over de software werd de deadline verschoven naar eind september. Dat bleek nu ook geen haalbare kaart. “Het draait om een contract met de Federale Wegpolitie dat nog niet klaar is”, legt Vera Daniels van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) uit. “Er moesten nog ijkingen en keuringen gebeuren. Een concrete timing hebben we nog niet, maar we gaan ervan uit dat het dit jaar nog in orde komt.” De trajectcontrole loopt over een afstand van zeven kilometer, van net voor de afrit Sterrebeek tot de afrit Bertem. Omdat er ook dynamische verkeersborden hangen op het stuk snelweg, moest het AWV technisch uitklaren hoe de trajectcontroles daarop afgesteld moesten worden. Als de maximumsnelheden er worden aangepast, moeten de trajectcontroles volgen.