Toelichting vliegroutes tijdens gemeenteraad 24 mei 2018

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 mei krijgen de aanwezigen een toelichting over de stand van zaken van de vliegroutes en de eventuele geluidshinder die daarmee gepaard gaat.





"De ombudsdienst voor de luchthaven zal ons complete en objectieve informatie geven over het volledige luchthavendossier.





De agenda van de gemeenteraad zal eerst worden behandeld en daarna zal de presentatie volgen. Na de toelichting van ongeveer 30 minuten is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Kom je ook informeren op 29 mei om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis", zo klinkt het bij de gemeente Bertem.





(ADPW)