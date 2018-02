Tóch geen bankautomaat in Leefdaal INWONERS MOETEN VIJF KILOMETER VERDER RIJDEN VOOR CASH ANDREAS DE PRYCKER

08 februari 2018

02u24 0 Bertem De beloofde geldautomaat in Leefdaal komt er dan toch niet. Eind 2016 haalde KBC het laatste exemplaar in het centrum weg. De gemeente Bertem beloofde een oplossing, maar doordat een beveiligingsfirma 2.000 euro per maand vraagt, komt de automaat er niet. "Daardoor moeten wij vijf kilometer verder geld gaan afhalen. Absurd", zegt Elien Overloop van dagbladhandel 't Schrijverke.

Al meer dan een jaar moeten de inwoners van Leefdaal het stellen zonder geldautomaat. En het lang beloofde nieuwe exemplaar is nog zeker niet voor morgen. Onbegrijpelijk, vinden heel wat inwoners. "Eind 2016 haalde KBC de laatste automaat weg, omdat die niet rendabel zou zijn. Daarop startte ik een petitie op die meer dan 1.000 keer getekend werd. Dankzij ons protest werd er besloten dat er op 24 december 2017 een nieuwe zou komen", zegt Elien Overloop van 't Schrijverke.





De vreugde was groot, maar toch kwam de automaat er niet. "Volgens burgemeester Joël Vander Elst (Gemeentebelangen-Open Vld) was er een klein probleempje en zou de automaat er pas op 11 januari komen. Maar nu wordt plots heel het plan geschorst", zegt Overloop.





Te duur

Burgemeester Vander Elst begrijpt het ongenoegen van de inwoners, maar wil een en ander kaderen. "Beveiligingsfirma G4S heeft ons aangeboden een bankonafhankelijke automaat te plaatsen, voor een euro per transactie", zegt hij. "Ik was daar initieel niet gelukkig mee, maar ben toch meegegaan in het verhaal. Maar toen we enkele weken later weer contact opnamen met de firma, vertelden ze ons dat de werknemer met wie we de deal besproken hadden intussen niet meer voor hen werkte. Daarop stelden ze voor om 2.000 euro per maand te betalen voor een nieuwe automaat. Zo'n som kunnen wij als kleine gemeente simpelweg niet dragen. Bovendien zou de prijs nog opgedreven worden als er onvoldoende transacties zijn", vertelt burgemeester Vander Elst.





Een klap in het gezicht van de inwoners van Leefdaal. "Daardoor moeten we vijf kilometer verder geld gaan afhalen. Onlangs was er hier een oudere vrouw bij ons in de krantenwinkel. Zij vertelde dat zij twee uur met de bus onderweg is geweest om 50 euro af te halen. Dat kan toch niet?", zegt Elien Overloop. Haar vader Dirk neemt twee keer per week mensen die slecht ter been zijn mee naar een bankautomaat in Bertem. "In Leefdaal zijn er geen bankautomaten, maar Bertem telt er vier en heeft zeven bankkantoren. Oneerlijk, we worden behandeld als klein broertje", vindt Elien.





Bereid tot overleg

Vander Elst houdt voet bij stuk. "Het is niet de bedoeling om dit als lokaal bestuur te financieren, terwijl de privébanken zelf kiezen voor Bertem. Een investering in Leefdaal zien zij niet zitten. Als een ander bedrijf een nieuw voorstel indient, ben ik meteen bereid om te overleggen. We zitten ook samen met de handelaars in Leefdaal die Bancontact hebben. Zo kunnen de bewoners bij hen terecht voor cash geld", besluit Vander Elst.