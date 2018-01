Tiende editie Bertem Buiten Gewoon 30 januari 2018

Nog tot en met 30 maart stellen weer 26 Bertemse kunstenaars samen tentoon in het gemeentehuis. Dit jaar krijgt de tentoonstelling het passende thema 'BUITENGEWOON'.





Kom tijdens de openingsuren van het gemeentehuis zeker eens kijken hoe buitengewoon de creaties van deze dorpsgenoten zijn", klinkt het bij de gemeente Bertem. Maar dat is nog niet alles. "Later op het jaar volgen nog enkele tentoonstellingen van 1 of 2 kunstenaars. Zo kan u van 12 april tot 25 mei de werken van Milica Jovanovic en Kristin De Maesschalck bewonderen. Nancy Verhoeven en nieuwkomer Martine Ripaud stellen van 7 juni tot 20 juli tentoon. Een andere nieuwkomer is Stéphane Nicolas van wie u de werken kan komen bekijken tussen 9 augustus en 28 september", klinkt het. Meer info: www.bertem.be/BertemBuitenGewoon - tel. 016 49 97 70 of vrijetijd@bertem.be (ADPW)