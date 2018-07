Subsidie voor gedenkmonument oorlogsslachtoffers 26 juli 2018

02u25 0 Bertem De provincie Vlaams-Brabant geeft 55.440 euro aan 17 erfgoedprojecten in Aarschot, Asse, Begijnendijk, Bertem, Bierbeek, Glabbeek, Haacht-Wespelaar, Haacht-Tildonk, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Kortenaken, Liedekerke, Londerzeel en Meise. Deze subsidies gaan naar onroerend erfgoedinitiatieven die in het kader van 100 jaar einde WOI de herinnering aan de 'Groote Oorlog' levendig houden.

"Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse projecten ondersteunen die op onroerende wijze het WOI-verleden in herinnering houden of die (de omgeving van) onroerend erfgoed dat in directe relatie staat tot WOI, opwaarderen. Zij brengen op een duurzame en historisch onderbouwde manier WOI-gerelateerde gebeurtenissen, personen en plaatsen of ruimtes betekenisvol onder de aandacht", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. Het project 'gedenkmonument oorlogsslachtoffers Korbeek-Dijle' omvat de oprichting van een herdenkingsmonument, geflankeerd door groenaanleg en infobord, buiten aan de kerk van Korbeek-Dijle.





Het bestaat uit een sereen, neutraal en eigentijds kunstwerk van de beeldhouwer Tjerrie Verhellen. De subsidie hiervoor bedraagt 2.625 euro. De onthulling vindt plaats op 11 november. (ADPW)