Start nutswerken in Dorpstraat 07 augustus 2018

02u24 0 Bertem Vandaag starten Eandis, De Watergroep en Telenet met de nutswerken in de Dorpstraat, Borsstraat, Parijsstraat en de Oude Leuvensebaan. Ook het bovengronds net in de Dorpstraat vanaf de Jozef Ginisstraat tot het doodlopend deel wordt ondergronds gebracht.

De werken gebeuren in verschillende fasen. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk, maar tijdens de werkuren zal de doorgang beperkt zijn. Fase 1 gaat over de Dorpstraat, meer bepaald het deel tussen de Jozef Ginisstraat en de Parijsstraat, en dit van 7 tot en met 9 augustus. Er wordt plaatselijk een omleiding voorzien.





In fase 2 zijn het Friesenhof en de Ferd. Vanlaerstraat aan de beurt, van 9 augustus tot en met 10 augustus. Het verkeer wordt geregeld met lichten. Het Friesenhof zal afgesloten worden voor alle verkeer.





In fase 3 wordt de Dorpstraat aangepakt, maar deze keer het deel tussen de Borsstraat en de Parijsstraat. Dat gebeurt van 13 tot en met 27 augustus. Diezelfde Parijsstraat is van 27 tot en met 28 augustus aan de beurt. Op diezelfde dag wordt ook de Oude Leuvensebaan aangepakt. Vervolgens wordt ongeveer 3 maanden gewerkt aan de overkoppelingen van de bestaande nutsaansluitingen op de nieuwe leidingen en kabels. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel starten normaal vanaf begin 2019. (ADPW)