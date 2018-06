Sportkamp in de zomer 08 juni 2018

Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen tijdens het sportkamp van 20 tot 24 augustus in Bertem kennismaken met verschillende sporten. Schrijf uw kind in via onze vrijetijdswinkel, want we verwelkomen maximaal 40 sportievelingen. Het gemeentelijk sportkamp vindt plaats in de sportzaal van Bertem en op de terreinen aan het Gemeenteplein. De kinderen zijn er welkom van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Tijdens de middagpauze kunnen ze naar huis of gewoon ter plaatse hun boterhammen opeten. Inwoners van Bertem betalen 65 euro, niet-inwoners 90 euro. Vanaf de tweede deelnemer in hetzelfde gezin is er een korting van 10 euro. "Schrijf u in via www.bertem.be/vrijetijdswinkel. Eens u uw profiel heeft aangemaakt, kan u via het tabblad 'activiteiten' online inschrijven en meteen betalen. U ontvangt altijd een bevestigingsmail. Terugbetaling gebeurt alleen als u een doktersattest kan voorleggen", zegt de gemeente Bertem.Meer info: vrijetijd@bertem.be of tel. 016 49 99 98. (ADPW)